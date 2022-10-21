«Это были мирные люди»: что известно об обстреле журналистов на переправе в Херсоне

Вечером 20 октября ВСУ обстреляли переправу в Херсонской области, через которую проезжала колонна мирных жителей: журналистов местных СМИ и их родственников. В результате погибли четыре человека, 13 получили ранения. Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело. По данным ведомства, удар по гражданским лицам был нанесён умышленно, причём кассетными боеприпасами, чтобы достичь большего поражающего эффекта. RT поговорил с одним из журналистов, находившихся в той колонне, и узнал подробности обстрела.

Вечером 20 октября был нанесён удар по колонне мирных жителей, следовавших по Антоновскому мосту в Херсонской области на левый берег Днепра. По предварительным данным, четыре человека погибли и 13 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту обстрела мирных жителей уголовное дело.

«Украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта», — отмечается в сообщении СК. В ведомстве подчеркнули, что «эти факты ещё раз доказывают откровенный цинизм киевского режима, который целенаправленно подвергает обстрелам гражданское население».

Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ, сообщили в Следственном комитете РФ: «На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе».

По данным замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, колонна состояла из журналистов и их родственников. Он считает, что выстрелы были произведены целенаправленно, по наводке, «чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области».

Пострадавшие журналисты работали на двух херсонских телеканалах — «Таврия» и «ВТВ Плюс». «ВТВ Плюс» существует с 2006 года, с мая 2022 года начал вещание на русском языке в связи с переходом под контроль России Херсонской области, а с августа того же года расширил русскоязычное вещание на Запорожскую область. Телеканал «Таврия» открылся 18 августа 2022 года, его возглавил бывший директор донецкой телекомпании «Оплот-ТВ». За работу на пророссийских телеканалах Украина внесла директора «Таврии» Владимира Абдуллаева и его сына в списки «Миротворца».

Как сообщил RT Владимир Абдуллаев, под огонь ВСУ попала практически вся эвакуационная колонна. «Нас было примерно 12 машин на мосту. Я сидел в третьей, и уже в нашу машину прилетел осколок, ранил пожилого мужчину, родственника одного из наших сотрудников», — рассказал он.

По его словам, телеканал «Таврия» не работал со вчерашнего дня — сотрудники вместе с родственниками пытались выехать на «большую землю» на машинах. «Сейчас мы пишем письма к врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо, чтобы нам выделили машины для перевозки в более безопасное место, где можно наладить наше вещание», — добавил Абдуллаев.

Один из погибших в результате обстрела — продюсер Олег Клоков. Как сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, он приехал в город в первых числах октября, чтобы развивать телеканал «Таврия». Ранее Клоков работал в том числе на Первом канале, в «Москве 24» и в правительстве Москвы, добавила она.

Молодая журналистка Влада Л. также находилась в обстрелянной колонне. Она получила ранение, сейчас находится в больнице и говорит, что с ней «уже всё хорошо». На видео, которое разместил в своём Telegram-канале Кирилл Стремоусов, девушка показывает осколок, который из неё достали врачи: «Он прилетел мне в грудь, пробил насквозь и вышел около рёбер».

Как сообщила Влада, они с колонной журналистов стояли у Антоновского моста и ждали переправу, когда услышали звуки, похожие на взрывы фейерверков. «Все подумали, что это работа ПВО, ничего страшного, — вспоминает она. — Я сидела на заднем сиденье. Резкий взрыв, я чувствую, что на меня сыплются стёкла. Даня, мой коллега, корреспондент наш на «Таврии», меня просто спас собой. Он меня вытащил из машины, положил на обочину, накрыл своим телом. С ним всё хорошо, он молодец, помогал всем нашим коллегам, которые также были ранены».

Журналистка подчеркнула, что военных в обстрелянной колонне не было: «Это были мирные люди, которые хотели эвакуироваться из города, уехать куда-то в безопасное место».

О том, что среди попавших под удар ВСУ людей были только журналисты и члены их семей, сказал и член Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. По его словам, он шёл во главе большой колонны из 40 или 50 человек, направляясь на безопасный левый берег Днепра, когда в начало, середину и конец ударили HIMARS. Малькевич добавил, что обстрел был произведён «специально, цинично и расчётливо».

Коллеги Малькевича по Общественной палате РФ солидарны с его мнением о преднамеренном характере удара. Член ОП РФ Максим Григорьев назвал обстрел переправы «очередным очевидным военным преступлением согласно международному гуманитарному праву».

«Украина знала, что там находятся мирные люди. Никакого военного смысла в этом нет. Это попытка запугать и уничтожить мирных граждан, наказать их за то, что они эвакуируются в сторону России от украинских ударов», — приводятся его слова в официальном Telegram-канале Общественной палаты.

В свою очередь, член ОП РФ Никита Данюк подчеркнул, что удар по гражданским людям — серьёзное нарушение международного права, Венских конвенций: «Эти сухие юридические слова, которые по факту говорят о том, что нацистский режим в Киеве переходит не просто все грани, он содержит в своей основе бесчеловечность. Вероломным образом на людей, которые ночью на переправе хотят избежать масштабных боевых действий в Херсоне, наводят цели — это просто дичь полная».