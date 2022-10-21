«Это были мирные люди»: что известно об обстреле журналистов на переправе в Херсоне
- Очередь из автомобилей на переправу во время эвакуации из Херсона
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Вечером 20 октября был нанесён удар по колонне мирных жителей, следовавших по Антоновскому мосту в Херсонской области на левый берег Днепра. По предварительным данным, четыре человека погибли и 13 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту обстрела мирных жителей уголовное дело.
«Украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта», — отмечается в сообщении СК. В ведомстве подчеркнули, что «эти факты ещё раз доказывают откровенный цинизм киевского режима, который целенаправленно подвергает обстрелам гражданское население».
Среди погибших и пострадавших есть дети и представители местных СМИ, сообщили в Следственном комитете РФ: «На данный момент поступила информация о двух погибших журналистах, находившихся среди жителей на переправе».
По данным замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, колонна состояла из журналистов и их родственников. Он считает, что выстрелы были произведены целенаправленно, по наводке, «чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области».
Пострадавшие журналисты работали на двух херсонских телеканалах — «Таврия» и «ВТВ Плюс». «ВТВ Плюс» существует с 2006 года, с мая 2022 года начал вещание на русском языке в связи с переходом под контроль России Херсонской области, а с августа того же года расширил русскоязычное вещание на Запорожскую область. Телеканал «Таврия» открылся 18 августа 2022 года, его возглавил бывший директор донецкой телекомпании «Оплот-ТВ». За работу на пророссийских телеканалах Украина внесла директора «Таврии» Владимира Абдуллаева и его сына в списки «Миротворца».
Как сообщил RT Владимир Абдуллаев, под огонь ВСУ попала практически вся эвакуационная колонна. «Нас было примерно 12 машин на мосту. Я сидел в третьей, и уже в нашу машину прилетел осколок, ранил пожилого мужчину, родственника одного из наших сотрудников», — рассказал он.
По его словам, телеканал «Таврия» не работал со вчерашнего дня — сотрудники вместе с родственниками пытались выехать на «большую землю» на машинах. «Сейчас мы пишем письма к врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо, чтобы нам выделили машины для перевозки в более безопасное место, где можно наладить наше вещание», — добавил Абдуллаев.
Один из погибших в результате обстрела — продюсер Олег Клоков. Как сообщила замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева, он приехал в город в первых числах октября, чтобы развивать телеканал «Таврия». Ранее Клоков работал в том числе на Первом канале, в «Москве 24» и в правительстве Москвы, добавила она.
Молодая журналистка Влада Л. также находилась в обстрелянной колонне. Она получила ранение, сейчас находится в больнице и говорит, что с ней «уже всё хорошо». На видео, которое разместил в своём Telegram-канале Кирилл Стремоусов, девушка показывает осколок, который из неё достали врачи: «Он прилетел мне в грудь, пробил насквозь и вышел около рёбер».
Как сообщила Влада, они с колонной журналистов стояли у Антоновского моста и ждали переправу, когда услышали звуки, похожие на взрывы фейерверков. «Все подумали, что это работа ПВО, ничего страшного, — вспоминает она. — Я сидела на заднем сиденье. Резкий взрыв, я чувствую, что на меня сыплются стёкла. Даня, мой коллега, корреспондент наш на «Таврии», меня просто спас собой. Он меня вытащил из машины, положил на обочину, накрыл своим телом. С ним всё хорошо, он молодец, помогал всем нашим коллегам, которые также были ранены».
Журналистка подчеркнула, что военных в обстрелянной колонне не было: «Это были мирные люди, которые хотели эвакуироваться из города, уехать куда-то в безопасное место».
О том, что среди попавших под удар ВСУ людей были только журналисты и члены их семей, сказал и член Общественной палаты России, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. По его словам, он шёл во главе большой колонны из 40 или 50 человек, направляясь на безопасный левый берег Днепра, когда в начало, середину и конец ударили HIMARS. Малькевич добавил, что обстрел был произведён «специально, цинично и расчётливо».
Коллеги Малькевича по Общественной палате РФ солидарны с его мнением о преднамеренном характере удара. Член ОП РФ Максим Григорьев назвал обстрел переправы «очередным очевидным военным преступлением согласно международному гуманитарному праву».
«Украина знала, что там находятся мирные люди. Никакого военного смысла в этом нет. Это попытка запугать и уничтожить мирных граждан, наказать их за то, что они эвакуируются в сторону России от украинских ударов», — приводятся его слова в официальном Telegram-канале Общественной палаты.
В свою очередь, член ОП РФ Никита Данюк подчеркнул, что удар по гражданским людям — серьёзное нарушение международного права, Венских конвенций: «Эти сухие юридические слова, которые по факту говорят о том, что нацистский режим в Киеве переходит не просто все грани, он содержит в своей основе бесчеловечность. Вероломным образом на людей, которые ночью на переправе хотят избежать масштабных боевых действий в Херсоне, наводят цели — это просто дичь полная».