«Там не было военных»: в Херсонской области заявили о гибели четырёх человек при обстреле переправы со стороны ВСУ
- РИА Новости
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне погибли четыре человека.
«Обстрел произошёл буквально вчера вечером. Чисто гражданская паромная переправа, там не было никаких военных. Мне известно о четверых погибших. Пока среди тех погибших, которые сейчас есть, я не слышал про детей», — сказал Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE» утром 21 октября.
По его словам, удар был нанесён прямо в центр переправы, повреждено около десяти машин. Как отметил Стремоусов, ВСУ пытались помешать переправе двигаться дальше.
«Это то, о чём мы говорили. Что будут стрелять исключительно по мирному населению и будут пытаться сделать как можно больше жертв», — сказал замглавы региона, отметив, что своими действиями ВСУ «намеренно уничтожают людей».
Говоря о ситуации в области в целом, Стремоусов заявил об отсутствии резких изменений на участках фронта. По его словам, предшествующие попытки ВСУ прорвать линию обороны не увенчались успехом.
«Мы отбиваем всё и готовимся к крупному наступлению, которое может уже в ближайшие дни начаться на Херсонском направлении», — уточнил замглавы области.
Стремоусов также уточнил, что к настоящему времени абсолютное большинство пострадавших от действий украинских войск в регионе понесли травмы именно в результате артобстрелов.
«Стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами — это не просто кощунство, это ещё раз говорит, что нацисты требуют жертв и Украина здесь просто-напросто является заложником во этой всей ситуации», — заявил Стремоусов.
В свою очередь, заместитель губернатора региона Екатерина Губарева также сообщила, что среди погибших при ракетном обстреле переправы в Херсоне значатся два сотрудника ТРК «Таврия» Херсонской области.
Она опубликовала фотографии автомобиля телевизионщиков, получившего повреждения в результате обстрела.
«Погибли по меньшей мере два человека из команды. Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», — написала Губарева.
Напомним, что ранее экстренные службы Херсонской области сообщили об обстреле гражданской переправы рядом с Антоновским мостом. Отмечалось, что удар был нанесён с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
«Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста», — заявили РИА Новости в экстренных службах региона.
Обстрелы Донбасса
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 21 октября сообщили о 30 фактах ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки.
Противник применял артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также миномёты калибра 120 мм. В общей сложности выпущено 122 боеприпаса.
Обстреляны такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Макеевка, Еленовка и Докучаевск. Ранен один человек, повреждены пять домов и два объекта гражданской инфраструктуры.Также на russian.rt.com В ДНР сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя
В утренней сводке ЛНР, в свою очередь, сообщается о четырёх обстрелах населённых пунктов республики. По данным представительства ЛНР в СЦКК, противник применял РСЗО HIMARS.
В результате обстрелов в населённом пункте Червоный Прапор погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб. Кроме того, в населённом пункте Брянка погиб один мирный житель, один человек получил ранения. Повреждены пять жилых домов, три магазина и автозаправочная станция.
Вместе с тем с начала текущих суток в ЛНР зафиксированы новые обстрелы, от которых пострадали населённые пункты Рубежное, Лисичанск и Троицкое. Выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS. По данным Народной милиции ЛНР, в Троицком повреждена подстанция Сватовского РЭС, без электричества остались 9 тыс. абонентов.
В Рубежном повреждены жилые дома, а также Центральная и Южная подстанции. По данным Народной милиции, без электроэнергии и связи остались жители самого Рубежного и более 30 ближайших населённых пунктов.