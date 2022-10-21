«Там не было военных»: в Херсонской области заявили о гибели четырёх человек при обстреле переправы со стороны ВСУ

В администрации Херсонской области заявили о четырёх погибших в результате обстрела паромной переправы украинскими войсками. Как отметил замглавы региона Кирилл Стремоусов, речь идёт о гражданской паромной переправе, на которой не было военных. По его словам, удар был нанесён прямо по центру переправы, повреждения получило около десяти автомобилей. По данным экстренных служб региона, ВСУ в общей сложности выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS, 11 из которых были сбиты средствами ПВО.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в результате обстрела ВСУ переправы в Херсоне погибли четыре человека.

«Обстрел произошёл буквально вчера вечером. Чисто гражданская паромная переправа, там не было никаких военных. Мне известно о четверых погибших. Пока среди тех погибших, которые сейчас есть, я не слышал про детей», — сказал Стремоусов в эфире «Соловьёв LIVE» утром 21 октября.

По его словам, удар был нанесён прямо в центр переправы, повреждено около десяти машин. Как отметил Стремоусов, ВСУ пытались помешать переправе двигаться дальше.

«Это то, о чём мы говорили. Что будут стрелять исключительно по мирному населению и будут пытаться сделать как можно больше жертв», — сказал замглавы региона, отметив, что своими действиями ВСУ «намеренно уничтожают людей».

Говоря о ситуации в области в целом, Стремоусов заявил об отсутствии резких изменений на участках фронта. По его словам, предшествующие попытки ВСУ прорвать линию обороны не увенчались успехом.

«Мы отбиваем всё и готовимся к крупному наступлению, которое может уже в ближайшие дни начаться на Херсонском направлении», — уточнил замглавы области.

Стремоусов также уточнил, что к настоящему времени абсолютное большинство пострадавших от действий украинских войск в регионе понесли травмы именно в результате артобстрелов.

«Стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами — это не просто кощунство, это ещё раз говорит, что нацисты требуют жертв и Украина здесь просто-напросто является заложником во этой всей ситуации», — заявил Стремоусов.

В свою очередь, заместитель губернатора региона Екатерина Губарева также сообщила, что среди погибших при ракетном обстреле переправы в Херсоне значатся два сотрудника ТРК «Таврия» Херсонской области.

Она опубликовала фотографии автомобиля телевизионщиков, получившего повреждения в результате обстрела.

«Погибли по меньшей мере два человека из команды. Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», — написала Губарева.

Напомним, что ранее экстренные службы Херсонской области сообщили об обстреле гражданской переправы рядом с Антоновским мостом. Отмечалось, что удар был нанесён с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Киевским режимом было выпущено 12 ракет HIMARS, 11 ракет сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста», — заявили РИА Новости в экстренных службах региона.

Обстрелы Донбасса

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), утром 21 октября сообщили о 30 фактах ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки.

Противник применял артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также миномёты калибра 120 мм. В общей сложности выпущено 122 боеприпаса.

Обстреляны такие населённые пункты, как Донецк, Зайцево, Макеевка, Еленовка и Докучаевск. Ранен один человек, повреждены пять домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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В утренней сводке ЛНР, в свою очередь, сообщается о четырёх обстрелах населённых пунктов республики. По данным представительства ЛНР в СЦКК, противник применял РСЗО HIMARS.

В результате обстрелов в населённом пункте Червоный Прапор погибли пять и ранены девять сотрудников МЧС ЛНР и аварийных служб. Кроме того, в населённом пункте Брянка погиб один мирный житель, один человек получил ранения. Повреждены пять жилых домов, три магазина и автозаправочная станция.

Вместе с тем с начала текущих суток в ЛНР зафиксированы новые обстрелы, от которых пострадали населённые пункты Рубежное, Лисичанск и Троицкое. Выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS. По данным Народной милиции ЛНР, в Троицком повреждена подстанция Сватовского РЭС, без электричества остались 9 тыс. абонентов.

В Рубежном повреждены жилые дома, а также Центральная и Южная подстанции. По данным Народной милиции, без электроэнергии и связи остались жители самого Рубежного и более 30 ближайших населённых пунктов.