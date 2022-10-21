МГБ ДНР: пособническая база организатора «Правого сектора» Яроша вскрыта в Мариуполе

Пособническая база организатора «Правого сектора»* Дмитрия Яроша вскрыта в Мариуполе.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил, пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.

«По адресам пособников Яроша обнаружена и изъята экстремистская литература, нацистская атрибутика, получены данные в отношении иных лиц, причастных к «Правому сектору», — сказал Попов.

Ранее россиянин Николай Порохня, освобождённый в рамках обмена с Киевом, рассказал, что чаще других издевательства над пленными и пытки практиковали бойцы украинского «Правого сектора».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).