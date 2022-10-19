Освобождённый россиянин рассказал об издевательствах со стороны членов «Правого сектора»

Россиянин Николай Порохня, освобождённый в рамках обмена с Киевом, рассказал, что чаще других издевательства над пленными и пытки практиковали бойцы украинского «Правого сектора»*.

«Разрезали мне футболку и порезали канцелярским ножом над правой лопаткой [спину]. Ещё присыпали солью», — рассказал Порохня.

По его словам, его били дубинками и деревянным молотком по голове.

Мужчина также рассказал, что ему сломали палец.

«Положили руку на бетон и, по-моему, если я не ошибаюсь, молотком по пальцу два раза били», — заявил он.

Россиянин рассказал, что ему придавало сил то, что дома его ждали мама, жена, дочь и сын.

Ранее Минобороны России сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.

При этом Россия передала Киеву 108 женщин — военнослужащих ВСУ.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).