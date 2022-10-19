Освобождённый россиянин рассказал об издевательствах со стороны членов «Правого сектора»
«Разрезали мне футболку и порезали канцелярским ножом над правой лопаткой [спину]. Ещё присыпали солью», — рассказал Порохня.
По его словам, его били дубинками и деревянным молотком по голове.
Мужчина также рассказал, что ему сломали палец.
«Положили руку на бетон и, по-моему, если я не ошибаюсь, молотком по пальцу два раза били», — заявил он.
Россиянин рассказал, что ему придавало сил то, что дома его ждали мама, жена, дочь и сын.
Ранее Минобороны России сообщило, что с территории Украины в результате переговорного процесса возвращены 110 российских граждан.
При этом Россия передала Киеву 108 женщин — военнослужащих ВСУ.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).