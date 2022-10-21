В Херсонской области сообщили о гибели российского продюсера при обстреле переправы

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что российский продюсер погиб при ракетном обстреле ВСУ переправы в Херсоне.

«Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», — написала Губарева в своём Telegram-канале.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что число погибших после ракетного удара по гражданской переправе в Херсоне выросло до четырёх.

Также сообщалось, что среди погибших при ракетном обстреле переправы в Херсоне значатся два сотрудника ТРК «Таврия» Херсонской области.