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В Херсонской области сообщили о гибели российского продюсера при обстреле переправы

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Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что российский продюсер погиб при ракетном обстреле ВСУ переправы в Херсоне.
В Херсонской области сообщили о гибели российского продюсера при обстреле переправы
  • AFP

«Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», — написала Губарева в своём Telegram-канале.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что число погибших после ракетного удара по гражданской переправе в Херсоне выросло до четырёх.

Также сообщалось, что среди погибших при ракетном обстреле переправы в Херсоне значатся два сотрудника ТРК «Таврия» Херсонской области.

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