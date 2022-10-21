В Херсонской области сообщили о гибели российского продюсера при обстреле переправы
- AFP
«Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», — написала Губарева в своём Telegram-канале.
Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что число погибших после ракетного удара по гражданской переправе в Херсоне выросло до четырёх.
Также сообщалось, что среди погибших при ракетном обстреле переправы в Херсоне значатся два сотрудника ТРК «Таврия» Херсонской области.