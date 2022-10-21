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Число погибших после удара ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырёх

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Четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Число погибших после удара ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырёх
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Среди жителей Херсона четверо погибших», — написал он в Telegram.

Отмечается, что детей среди погибших нет.

«Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает», — добавил Стремоусов.

Ранее сообщалось о трёх погибших.

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