Число погибших после удара ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырёх
Четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
«Среди жителей Херсона четверо погибших», — написал он в Telegram.
Отмечается, что детей среди погибших нет.
«Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает», — добавил Стремоусов.
Ранее сообщалось о трёх погибших.
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