Число погибших после удара ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырёх

Четыре человека погибли при ракетном ударе по гражданской переправе в Херсоне. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

РИА Новости

© Евгений Биятов

«Среди жителей Херсона четверо погибших», — написал он в Telegram. Отмечается, что детей среди погибших нет. «Есть раненые, но их жизни сейчас ничего не угрожает», — добавил Стремоусов. Ранее сообщалось о трёх погибших.