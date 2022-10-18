Суровикин назвал обстановку в Херсоне опасной для его жителей
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Он сообщил о повреждении Антоновского моста и дамбы Каховской ГЭС в результате попаданий реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.
«В результате в городе затруднён подвоз продуктов питания, наблюдаются определённые проблемы с водо- и электроснабжением. Всё это не только значительно осложняет быт горожан, но и создаёт прямую угрозу их жизням», — сказал Суровикин.
Генерал подчеркнул, что противник намеренно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона.
Суровикин также назвал напряжённой обстановку в зоне проведения спецоперации.
По его словам, украинские военные предпринимают попытки наступления, прежде всего на позиции российских войск на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.