Суровикин назвал обстановку в Херсоне опасной для его жителей

Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал опасной обстановку в Херсоне для его жителей.

Он сообщил о повреждении Антоновского моста и дамбы Каховской ГЭС в результате попаданий реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

«В результате в городе затруднён подвоз продуктов питания, наблюдаются определённые проблемы с водо- и электроснабжением. Всё это не только значительно осложняет быт горожан, но и создаёт прямую угрозу их жизням», — сказал Суровикин.

Генерал подчеркнул, что противник намеренно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона.

Суровикин также назвал напряжённой обстановку в зоне проведения спецоперации.

По его словам, украинские военные предпринимают попытки наступления, прежде всего на позиции российских войск на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.