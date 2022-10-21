Узнать больше

Мирошник сообщил, что в результате обстрела переправы в Херсоне погибли три человека

Короткая ссылка
Представитель ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в результате обстрела переправы в Херсоне погибли три человека.

«Три человека погибли в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне, среди них есть дети!» — написал Мирошник в Telegram.

По его данным, ещё десять человек получили тяжёлые ранения в результате обстрела, сожжено 12 автомобилей.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по переправе в Херсоне, 11 ракет сбили российские силы ПВО.

Телеканал BFMTV отключил от эфира журналистку после слов об обстреле Херсона военными ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить