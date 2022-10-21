Представитель ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в результате обстрела переправы в Херсоне погибли три человека.

«Три человека погибли в результате обстрела гражданской переправы в Херсоне, среди них есть дети!» — написал Мирошник в Telegram.

По его данным, ещё десять человек получили тяжёлые ранения в результате обстрела, сожжено 12 автомобилей.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли 12 ракетных ударов по переправе в Херсоне, 11 ракет сбили российские силы ПВО.

Телеканал BFMTV отключил от эфира журналистку после слов об обстреле Херсона военными ВСУ.