Телеканал BFMTV отключил своего корреспондента в прямом эфире, когда она заявила что ВСУ бьют по гражданским объектам и больницам Херсона.

Телеканал после этих слов журналистки сразу же прервал прямое включение.

«Должна отметить, что инфраструктура Херсона, присоединённого Россией в конце сентября, регулярно подвергается украинским обстрелам, в том числе больницы...», — начала говорить она, когда связь прервалась.

«Ах, мы потеряли связь с Анн-Лор Банс, которая вела прямой репортаж с Украины», — заявили ведущие.

В апреле 2018 года ведущая британского телеканала Sky News прервала эфир с экс-командующим подразделением ВС Великобритании в Ираке, генералом в отставке Джонатаном Шоу, когда он начал говорить о бессмысленности предполагаемой химической атаки в Думе для властей Сирии.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии Херсонской, Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик в состав России. Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.