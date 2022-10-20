В ДНР сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя
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«Им планировалось совершение диверсионно-террористического акта в администрации города Мариуполя», — цитирует представителя РИА Новости.
При успешном осуществлении данного акта подозреваемый планировал подорвать двумя гранатами пророссийски настроенных соседей, отмечается в материале.
Как пишет агентство, задержанный Виктор Зайцев 1976 года рождения является безработным жителем посёлка Каменск, который был неоднократно судим. У него изъято взрывное устройство с поражающими элементами.
Подозреваемый сообщил, что СБУ обещала за теракт в Мариуполе 50 тыс. гривен.
- В ДНР сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя
Ранее сотрудники ФСБ России пришли с проверкой к жителю Богдановича Свердловской области Максиму Глотову, автору фразы «ВСУ ждём в Кремле, будет весело».
Кроме того, 13 октября задержанные силовиками агенты ГУР Роман Зубарёв и Артур Нестеренко сообщили, что кураторы Главного управления разведки Украины поручили устроить теракт у школы в Мелитополе.