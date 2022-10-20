Представитель Министерства госбезопасности Донецкой Народной Республики Михаил Попов сообщил, что подозреваемый в подготовке теракта в администрации Мариуполя по заданию СБУ задержан в республике.

«Им планировалось совершение диверсионно-террористического акта в администрации города Мариуполя», — цитирует представителя РИА Новости.

При успешном осуществлении данного акта подозреваемый планировал подорвать двумя гранатами пророссийски настроенных соседей, отмечается в материале.

Как пишет агентство, задержанный Виктор Зайцев 1976 года рождения является безработным жителем посёлка Каменск, который был неоднократно судим. У него изъято взрывное устройство с поражающими элементами.

Подозреваемый сообщил, что СБУ обещала за теракт в Мариуполе 50 тыс. гривен.

В ДНР сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта в администрации Мариуполя

Ранее сотрудники ФСБ России пришли с проверкой к жителю Богдановича Свердловской области Максиму Глотову, автору фразы «ВСУ ждём в Кремле, будет весело».

Кроме того, 13 октября задержанные силовиками агенты ГУР Роман Зубарёв и Артур Нестеренко сообщили, что кураторы Главного управления разведки Украины поручили устроить теракт у школы в Мелитополе.