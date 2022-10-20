Узнать больше

РИА Новости: сотрудники ФСБ пришли с проверкой к автору фразы «ВСУ ждём в Кремле»

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ России пришли с проверкой к жителю Богдановича Свердловской области Максиму Глотову, автору фразы «ВСУ ждём в Кремле, будет весело».

«Поводом для визита силовиков стало активное участие Максима Глотова в проукраинских Telegram-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации «Азов»* и призывал вступать в её ряды», — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что в прошлом месяце Глотов устроил перфоманс в поддержку украинской армии со словами: «Слава Украине... ВСУ ждём в Кремле, будет весело».

Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и приговорён к 2,5 годам лишения свободы.

В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области факт проведения проверки в отношении Глотова подтвердили, однако подробностей приводить не стали.

Ранее Росгвардия в Запорожской области задержала пособника ВСУ, собиравшего сведения о российских военных и гражданской инфраструктуре.

Также Лефортовский суд Москвы арестовал предполагаемого агента СБУ, которого задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов с применением двух ПЗРК «Игла».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить