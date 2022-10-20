РИА Новости: сотрудники ФСБ пришли с проверкой к автору фразы «ВСУ ждём в Кремле»

Сотрудники ФСБ России пришли с проверкой к жителю Богдановича Свердловской области Максиму Глотову, автору фразы «ВСУ ждём в Кремле, будет весело».

«Поводом для визита силовиков стало активное участие Максима Глотова в проукраинских Telegram-пабликах, где он выражал оправдание террористической организации «Азов»* и призывал вступать в её ряды», — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что в прошлом месяце Глотов устроил перфоманс в поддержку украинской армии со словами: «Слава Украине... ВСУ ждём в Кремле, будет весело».

Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и приговорён к 2,5 годам лишения свободы.

В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области факт проведения проверки в отношении Глотова подтвердили, однако подробностей приводить не стали.

Ранее Росгвардия в Запорожской области задержала пособника ВСУ, собиравшего сведения о российских военных и гражданской инфраструктуре.

Также Лефортовский суд Москвы арестовал предполагаемого агента СБУ, которого задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов с применением двух ПЗРК «Игла».

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.