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Росгвардия задержала передававшего данные о российских военных жителя Запорожской области

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Росгвардия в Запорожской области задержала пособника ВСУ, собиравшего сведения о российских военных и гражданской инфраструктуре.
Росгвардия задержала передававшего данные о российских военных жителя Запорожской области
  • РИА Новости

«В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии СБУ», — говорится в сообщении.

Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, об объектах гражданской инфраструктуры и обстановке.

По предварительным данным, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал предполагаемого агента СБУ, которого задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов с применением двух ПЗРК «Игла».

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