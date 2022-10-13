Росгвардия задержала передававшего данные о российских военных жителя Запорожской области

Росгвардия в Запорожской области задержала пособника ВСУ, собиравшего сведения о российских военных и гражданской инфраструктуре.

«В Запорожской области подразделениями Росгвардии выявлен местный житель, подозреваемый в содействии СБУ», — говорится в сообщении.

Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, об объектах гражданской инфраструктуры и обстановке.

По предварительным данным, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал предполагаемого агента СБУ, которого задержала ФСБ по подозрению в подготовке терактов с применением двух ПЗРК «Игла».