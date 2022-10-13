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РИА Новости: кураторы ГУР поручили агентам устроить теракт у школы в Мелитополе

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Кураторы Главного управления разведки Украины поручили устроить теракт у школы в Мелитополе, рассказали РИА Новости задержанные силовиками агенты ГУР Роман Зубарёв и Артур Нестеренко.

Как рассказал Зубарёв, он положил взрывчатку под окна учебного заведения, однако в ГУР остались недовольны выполненной работой.

«Со мной связались, сказали, что разорвалась очень плохо — никто не пострадал и даже окна не выбило. Я знал, что там дети», — сказал он.

Также Нестеренко сообщил, что кураторы ГУР попытались ликвидировать своих же агентов после неудачного покушения на сотрудника избирательной комиссии по референдуму.

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