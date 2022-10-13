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РИА Новости: ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта

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Кураторы Главного разведывательного управления Украины попытались ликвидировать своих же агентов после неудачного проведения теракта в Мелитополе против сотрудника избирательной комиссии по референдуму, рассказал РИА Новости задержанный силовиками агент Артур Нестеренко, который получил лёгкие ранения в результате срабатывания СВУ в собственном доме.
РИА Новости: ГУР Украины пыталось ликвидировать своих агентов после неудачного теракта
  • AP

Агент сообщил, что ранее куратор из ГУР с позывным Фокси дала задание убить сотрудника ЦИК, однако мужчина испугался забросить взрывное устройство в дом и бросил его во двор.

«Наш куратор попросил забрать закладку и подержать её ночь дома. Мы принесли её в квартиру и ушли в другую комнату. Около полуночи она разорвалась… Они не ценят людей, которые с ними работают, — это просто расходный материал для них, который можно взять и выкинуть», — сказал он.

Как ранее сообщила ФСБ России, организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

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