Глава Пентагона в разговоре с Шойгу «отверг предлоги России для эскалации» на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу «отверг любые предлоги России для дальнейшей эскалации» на Украине, сообщили в американском оборонном ведомстве. Остин также заявил коллеге о важности продолжения контактов на фоне СВО.

«Министр Остин отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения контактов», — говорится в сообщении Пентагона.

23 октября Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.

В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».