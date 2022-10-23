Глава Пентагона в разговоре с Шойгу «отверг предлоги России для эскалации» на Украине
«Министр Остин отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения контактов», — говорится в сообщении Пентагона.
23 октября Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.
В разговоре с министрами Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».