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Министр обороны Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине

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Министр обороны России Сергей Шойгу пообщался по телефону с американским коллегой Ллойдом Остином, они обсудили ситуацию на Украине, сообщило Минобороны России.
Министр обороны Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине
  • РИА Новости

«Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

Также 23 октября Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню.

Кроме того, он провёл переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

В разговоре с каждым из министров Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».

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