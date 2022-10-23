Министр обороны Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине
- РИА Новости
«Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.
Также 23 октября Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню.
Кроме того, он провёл переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
В разговоре с каждым из министров Шойгу подчеркнул обеспокоенность в связи с возможной провокацией Киева с применением «грязной бомбы».