Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Франции
- РИА Новости
«23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Французской Республики С. Лекорню», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.
Отмечается, что министры обсудили ситуацию на Украине, имеющую тенденцию к эскалации.
Глава российского Минобороны также сообщил Лекорню о своей озабоченности относительно возможных провокаций ВСУ с применением «грязной бомбы».
21 октября Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры по телефону.
Они обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.
В ходе разговора Остин заявил о важности поддержания открытыми каналов связи в условиях спецоперации на Украине.