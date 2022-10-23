Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Франции

Министр обороны России Сергей Шойгу поговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню, стороны обсудили ситуацию на Украине.

«23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Французской Республики С. Лекорню», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что министры обсудили ситуацию на Украине, имеющую тенденцию к эскалации.

Глава российского Минобороны также сообщил Лекорню о своей озабоченности относительно возможных провокаций ВСУ с применением «грязной бомбы».

21 октября Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры по телефону.

Они обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.

В ходе разговора Остин заявил о важности поддержания открытыми каналов связи в условиях спецоперации на Украине.