Гаврилов прокомментировал разговор Шойгу и главы Пентагона

Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал переговоры главы Минобороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

«Надо устранить недопонимание, чтобы не было случайностей... По-моему, это всегда контакты важные, и важно, что американцы первые пошли на это. Без криков, они всё-таки проявляют осторожность, и мне кажется, это очень неплохо, что всё-таки разговор состоялся», — цитирует его РИА Новости.

21 октября Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели переговоры по телефону.

Они обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.

В ходе разговора Остин заявил о важности поддержания открытыми каналов связи в условиях спецоперации на Украине.