Телефонный разговор главы Пентагона и Шойгу состоялся по инициативе США
- РИА Новости
Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Её слова приводит РИА Новости.
Она не стала говорить о продолжительности беседы, но назвала её «хорошей возможностью осуществить контакт».
21 октября Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели переговоры по телефону.
Они обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.
В ходе разговора Остин заявил о важности поддержания открытыми каналов связи в условиях спецоперации на Украине.