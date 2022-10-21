Телефонный разговор главы Пентагона и Шойгу состоялся по инициативе США

Телефонный разговор главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны России Сергея Шойгу состоялся по инициативе США.

Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. Её слова приводит РИА Новости.

Она не стала говорить о продолжительности беседы, но назвала её «хорошей возможностью осуществить контакт».

21 октября Сергей Шойгу и Ллойд Остин провели переговоры по телефону.

Они обсудили вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине.

В ходе разговора Остин заявил о важности поддержания открытыми каналов связи в условиях спецоперации на Украине.