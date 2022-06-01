СК России расследует факт подрыва ВФУ цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
«Следователи СК России зафиксируют и расследуют факт подрыва ВФУ цистерны с химикатами на комбинате в Северодонецке Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР заявил, что цистерну в Северодонецке подорвали отступающие украинские войска. Предполагается, что внутри неё была азотная кислота.