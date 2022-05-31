В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали отступающие украинские войска

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Официальный представитель Народной милиции ЛНР заявил, что цистерну в Северодонецке подорвали отступающие украинские войска.
В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали отступающие украинские войска
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба посла ЛНР в РФ

«Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате «Азот» цистерну, предположительно, с азотной кислотой», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинские военные выбрали специальный момент подрыва, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону Рубежного и Кременной.

Вечером 31 мая посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о подрыве ёмкости с химикатами на химкомбинате «Азот» в Северодонецке.

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