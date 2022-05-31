В ЛНР заявили, что цистерну в Северодонецке подорвали отступающие украинские войска
- РИА Новости
- © Пресс-служба посла ЛНР в РФ
«Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате «Азот» цистерну, предположительно, с азотной кислотой», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что украинские военные выбрали специальный момент подрыва, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону Рубежного и Кременной.
Вечером 31 мая посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил о подрыве ёмкости с химикатами на химкомбинате «Азот» в Северодонецке.