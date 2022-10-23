Уоллес заявил, что готов помочь Москве и Киеву договориться о прекращении боевых действий

Британский министр обороны Уоллес в разговоре с Сергеем Шойгу заявил, что Украина не намерена идти на эскалацию конфликта. По его словам, Лондон готов помочь Москве и Киеву достичь соглашения по прекращению боевых действий.

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Как сообщает британское Минобороны, Великобритания и «международное сообщество» поддерживают Украину и вместе с этим желают деэскалации конфликта. По словам Уоллеса, Украина и Россия должны искать разрешения ситуации, а Лондон «готов помочь» в этом. 23 октября Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.