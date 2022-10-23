Уоллес заявил, что готов помочь Москве и Киеву договориться о прекращении боевых действий
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Как сообщает британское Минобороны, Великобритания и «международное сообщество» поддерживают Украину и вместе с этим желают деэскалации конфликта.
По словам Уоллеса, Украина и Россия должны искать разрешения ситуации, а Лондон «готов помочь» в этом.
23 октября Шойгу провёл телефонные беседы с коллегами из Турции и Франции Хулуси Акаром и Себастьяном Лекорню, а также с Беном Уоллесом и главой Пентагона Ллойдом Остином.