«Назначенные объекты поражены»: МО РФ сообщило о новых ударах по системам военного управления и энергетики Украины

Вооружённые силы РФ поразили все установленные объекты в ходе ударов высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины, сообщил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, российские войска также отразили все попытки наступления ВСУ на нескольких направлениях. Тем временем на фоне сообщений о возможной подготовке провокаций со стороны киевского режима с применением «грязной бомбы» министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своими коллегами из Великобритании, Турции и Франции. Отмечается, что глава ведомства довёл до собеседников озабоченность Москвы по поводу вероятного использования этого вида радиологического оружия.

Вооружённые силы РФ в рамках спецоперации продолжили нанесение ударов по системам военного управления и энергетики Украины. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки для ударов по соответствующим целям применялось высокоточное оружие воздушного базирования.

«Все назначенные объекты поражены», — сообщил Конашенков в ходе брифинга.

Он также рассказал о ходе боёв на нескольких направлениях СВО. Так, на Купянском направлении российские войска отразили все атаки, которые ВСУ предпринимали в районе населённых пунктов Куземовка (ЛНР) и Берестовое (Харьковская область). Ликвидированы более 20 военнослужащих, уничтожено два БТР и один автомобиль.

На Краснолиманском направлении сорвана попытка прорыва позиций российских войск в районе н. п. Новосадовое (ДНР) и Торского лесничества. По словам Конашенкова, подразделениям ВСУ было нанесено огневое поражение ударами авиации и сосредоточенным огнём артиллерии: «Уничтожены около 70 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортёров и три пикапа».

На Южно-Донецком направлении ВСУ наступали силами двух ротных тактических групп, усиленных танками. В ходе оборонительных боёв эти подразделения были остановлены и рассеяны. Потери украинской стороны составили более 40 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Более 90 человек, три танка и восемь бронемашин противник потерял в ходе безуспешных атак позиций российских войск в направлении н. п. Брускинское, Пятихатки, Кошара, Суханово и Ищенка Херсонской области.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки был поражён пункт управления ВСУ в Запорожской области, несколько мест дислокации украинских формирований, 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 167 районах.

Боевые вылеты Су-25 ВКС России в зоне проведения спецоперации

В районе н. п. Смела (Черкасская область) был уничтожен склад горючего, на котором хранилось более 100 тыс. т авиационного топлива для Воздушных сил Украины, а в районе н. п. Алексеевка (Днепропетровская область) уничтожено хранилище с дизельным топливом для военной техники. О поражении аналогичного объекта в этом районе сообщалось накануне. Кроме того, уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в различных районах. Средства ПВО сбили 15 беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM.

Представитель Минобороны РФ также сообщил, что артиллерия ВСУ продолжает обстреливать территорию, прилегающую к Запорожской АЭС. За последние сутки по этим районам было выпущено более 30 снарядов из районов н. п. Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области.

«Ответным огнём российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены, — заявил Конашенков. — Жертв и разрушений на станции нет. Радиационная обстановка в норме».

На фоне подобных действий киевского режима и появившихся сообщений о возможной подготовке провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы» глава российского Минобороны Сергей Шойгу провёл переговоры со своими коллегами из Великобритании, Франции и Турции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, министр довёл до своих коллег озабоченность Москвы по поводу возможного использования этого вида радиологического оружия, а также обсудил ситуацию на Украине. Отмечается, что Шойгу констатировал: она «имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации».

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Сводки Народной милиции республик Донбасса

Также сообщается, что за сутки совместными действиями Народной милиции ДНР и ВС РФ ликвидированы до 40 военнослужащих противника, а также две 152-мм гаубицы 2С3 «Акация», два танка Т-72Б, девять единиц бронированной техники, в том числе британская бронемашина Husky TSV.

В свою очередь, в пресс-службе НМ ЛНР заявили о потере украинской стороной до 65 человек личного состава. Также уничтожено две артиллерийские установки, девять бронетранспортёров и восемь единиц специальной автомобильной техники.

Росгвардия обеспечила доставку гуманитарной помощи

А в Росгвардии рассказали, что военнослужащие и сотрудники ведомства обеспечили безопасность шести гуманитарных колонн МЧС России, которые доставили около 600 т продовольствия и предметов первой необходимости в населённые пункты Херсонской и Запорожской областей.

Наряду с этим росгвардейцы приняли участие в доставке около 20 т медикаментов. Сотрудники ведомства во взаимодействии с волонтёрами привезли в учреждения здравоохранения необходимые для работы стационаров медицинские препараты.