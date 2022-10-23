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Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации

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Минобороны России опубликовало видео боевых вылетов штурмовиков Су-25.
Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации
  • РИА Новости

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укреплённые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по украинским войскам в ходе специальной военной операции.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы «Искандеров-М» в зоне спецоперации.

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