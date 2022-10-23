Минобороны России опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 в зоне спецоперации
- РИА Новости
«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укреплённые позиции и бронированная техника ВСУ», — говорится в сообщении в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по украинским войскам в ходе специальной военной операции.
Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы «Искандеров-М» в зоне спецоперации.