ВКС России уничтожили украинский самолёт в ходе патрулирования
- РИА Новости
«Во время выполнения полётного задания лётчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что истребитель занимался патрулированием и прикрытие российских войск.
Ранее в Минобороны России заявили об отражении атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
20 октября в Минобороны России сообщили, что российская армия за счёт введения российским командованием в бой танкового резерва отразила попытку прорыва украинских войск в Херсонской области.