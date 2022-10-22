ВКС России уничтожили украинский самолёт в ходе патрулирования

В Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-30СМ ВКС обнаружил и уничтожил самолёт Вооружённых сил Украины.

«Во время выполнения полётного задания лётчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что истребитель занимался патрулированием и прикрытие российских войск.

Ранее в Минобороны России заявили об отражении атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

20 октября в Минобороны России сообщили, что российская армия за счёт введения российским командованием в бой танкового резерва отразила попытку прорыва украинских войск в Херсонской области.