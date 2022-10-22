В МО России заявили об отражении атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные отразили попытку прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны России.

«На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону наших войск», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Отмечается, что украинские войска были отброшены на исходные позиции.

Также сообщается, что ВСУ потеряли более 130 бойцов, два танка, девять бронированных боевых машин.

20 октября в Минобороны России сообщили, что российская армия за счёт введения российским командованием в бой танкового резерва отразила попытку прорыва украинских войск в Херсонской области.