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В МО России заявили об уничтожении нефтехранилища с топливом для группировки ВСУ «Днепр»

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Российские военные в Днепропетровской области уничтожили нефтехранилище с топливом для группировки украинской армии «Днепр», заявили в Минобороны России.
В МО России заявили об уничтожении нефтехранилища с топливом для группировки ВСУ «Днепр»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«В районе населённого пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, в котором хранилось 56 тыс. т дизельного топлива для военной техники объединённой группировки войск ВСУ «Днепр», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается об уничтожении склада материальных средств группировки «Днепр» в районе города Запорожье.

20 октября в Минобороны России сообщили, что российская армия за счёт введения российским командованием в бой танкового резерва отразила попытку прорыва украинских войск в Херсонской области.

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