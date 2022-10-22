В МО России заявили об уничтожении нефтехранилища с топливом для группировки ВСУ «Днепр»

Российские военные в Днепропетровской области уничтожили нефтехранилище с топливом для группировки украинской армии «Днепр», заявили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, в котором хранилось 56 тыс. т дизельного топлива для военной техники объединённой группировки войск ВСУ «Днепр», — говорится в сводке военного ведомства.

Также сообщается об уничтожении склада материальных средств группировки «Днепр» в районе города Запорожье.

20 октября в Минобороны России сообщили, что российская армия за счёт введения российским командованием в бой танкового резерва отразила попытку прорыва украинских войск в Херсонской области.