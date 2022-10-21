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Минобороны: ВС России сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области за сутки

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Вооружённые силы России сорвали две попытки наступления Вооружённых сил Украины в Херсонской области за сутки. Об этом сообщило российское Министерство обороны.
Минобороны: ВС России сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области за сутки
  • РИА Новости

По данным Минобороны, украинские войска пытались наступать силами ротных тактических групп в районах населённых пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области.

Отмечается, что также были предотвращены попытки проникновения в тёмное время суток в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп украинских войск.

В результате российские войска уничтожили более 120 украинских военных, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

20 октября в Минобороны России сообщили, что российская армия за счёт введения российским командованием в бой танкового резерва отразила попытку прорыва украинских войск в Херсонской области.

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