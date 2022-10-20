Минобороны: ВСУ вклинились в оборону близ Суханово в Херсонской области, но атаку отбили

В Минобороны России сообщили, что российская армия за счёт введения российским командованием в бой танкового резерва отразила попытку прорыва украинских войск в Херсонской области.

«В районе населённого пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что «противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали».

«Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено», — подчеркнули в Минобороны России.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские войска пытались прорваться на Херсонском направлении четыре раза за последние сутки.

19 октября Стремоусов заявил, что российские войска отразили все попытки наступления украинских боевиков в регионе.