Стремоусов заявил об отражении всех попыток наступления ВСУ в Херсонской области
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска отразили все попытки наступления украинских боевиков в регионе.
- РИА Новости
«На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны», — сказал он в своём видеообращении в Telegram.
Ранее Стремоусов заявил, что линия обороны в регионе постоянно усиливается.
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