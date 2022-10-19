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Стремоусов заявил об отражении всех попыток наступления ВСУ в Херсонской области

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские войска отразили все попытки наступления украинских боевиков в регионе.
Стремоусов заявил об отражении всех попыток наступления ВСУ в Херсонской области
  • РИА Новости

«На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны», — сказал он в своём видеообращении в Telegram.

Ранее Стремоусов заявил, что линия обороны в регионе постоянно усиливается.

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