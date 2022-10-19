Стремоусов заявил об усилении линии обороны в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что линия обороны в регионе постоянно усиливается.

«С нашей стороны постоянно усиливается линия обороны. Мы готовимся к отражению любых атак. Пока ситуация стабильная, опасности для продвижения врага вглубь региона нет», — сказал РИА Новости Стремоусов.

По его словам, отступать никто не собирается.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области приняли решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра на фоне подготовки ВСУ к наступлению.

Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал опасной обстановку в Херсоне для его жителей.