В Херсонской области переместят жителей ряда муниципалитетов на левый берег Днепра

Власти Херсонской области приняли решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра на фоне подготовки ВСУ к наступлению. Решение это также принято в связи с созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито.

С таким заявлением выступил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

Российская Федерация сформировала военную группировку, чтобы отбить это наступление. Полем боя этого противостояния может стать наша земля, мирные города и деревни Херсонщины», — сказал он.

Сальдо предупредил об опасности затопления территорий из-за риска разрушения плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра.

«В такой ситуации мною было принято тяжёлое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра», — добавил он.

Сальдо подчеркнул, что «там, где действуют военные, гражданским людям не место».

«В этих условиях наша ключевая задача — сохранить человеческие жизни и позволить войскам Российской Федерации эффективно выполнять свои функции по защите Херсонской области. Мы будем организованно, поэтапно вывозить мирное население на левый берег», — отметил врио губернатора.

18 октября командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что российская армия обеспечит безопасный уже объявленный выезд жителей Херсонской области по готовящейся правительством программе переселения.

По его словам, действия ВСУ создают прямую угрозу населению Херсона.

Как отметил Суровикин, ВС России будут «действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений».