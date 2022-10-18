Суровикин: армия России обеспечит безопасный объявленный выезд жителей Херсонской области

Российская армия обеспечит безопасный уже объявленный выезд жителей Херсонской области по готовящейся правительством программе переселения, заявил командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

«Прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», — сказал он, говоря о ситуации, сложившейся в Херсонской области в связи с планируемым наступлением украинских войск.

Суровикин подчеркнул, что планы и действия ВС России в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.

«Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая. В любом случае, как я уже говорил, мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия самых непростых решений», — заявил генерал.

Суровикин отметил, что ВСУ наносят удары по Антоновскому мосту и дамбе Каховской ГЭС, в результате в городе затруднён подвоз продуктов питания, наблюдаются определённые проблемы с водо- и электроснабжением.