«Уничтожены головные части ракет «Нептун»: в Минобороны РФ сообщили об ударе по цехам оборонного предприятия в Харькове

ВКС России высокоточным оружием поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, где производились противокорабельные ракеты «Нептун». Также в ходе спецоперации на Украине российские подразделения отразили все атаки противника на нескольких направлениях. Тем временем ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Погибли по меньшей мере два местных жителя, ещё несколько человек получили ранения.

Российская авиация нанесла удар высокоточным оружием по цехам оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, на котором производились украинские противокорабельные ракеты «Нептун». По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, в результате были уничтожены головные части для этих ракет.

Как сообщили в МО, российские подразделения продолжают отражать атаки Вооружённых сил Украины на нескольких направлениях. Так, ВСУ потеряли более 20 человек, танк, бронетранспортёр и три автомобиля в ходе неудачной попытки наступления в направлении населённого пункта Куземовка (ЛНР).

«На Краснолиманском направлении противник двумя усиленными ротами пытался атаковать позиции российских войск в направлении н. п. Нововодяное Луганской Народной Республики и силами до батальонной тактической группы — в направлении н. п. Червонопоповка Луганской Народной Республики», — заявил Конашенков.

«Атаки противника отражены. Уничтожены около 80 украинских военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов», — сообщил представитель МО.

На Южно-Донецком направлении российские войска отразили атаку ВСУ, осуществлённую силами двух ротных тактических групп в направлении Времевского выступа в ДНР. Противник был рассеян огнём артиллерии, его потери составили 25 человек, два танка, три БМП и два автомобиля.

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На Николаево-Криворожском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп пытался прорвать оборону российских войск. Все атаки также были отражены, а наступавшие отброшены на исходные позиции. «Уничтожены более 130 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей», — сообщил Конашенков.

За минувшие сутки ударами российской оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены три пункта управления ВСУ в районе Купянска (Харьковская область) и Запорожья, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах.

Уничтожено два склада вооружения и военной техники в районе н. п. Торское (ДНР), склад материальных средств объединённой группировки войск ВСУ «Днепр» в Запорожье и три склада боеприпасов в районе н. п. Новая Каменка (Херсонская область) и города Запорожье.

«Кроме того, в районе н. п. Алексеевка Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, в котором хранилось 56 тыс. т дизельного топлива для военной техники объединённой группировки войск Вооружённых сил Украины «Днепр», — сообщили в Минобороны.

Также в районе н. п. Перемога (Николаевская область) был сбит украинский истребитель МиГ-29. В воздухе были перехвачены 24 снаряда РСЗО HIMARS, «Ольха» и «Смерч», сбито три американские противорадиолокационные ракеты HARM и шесть беспилотников.

В Минобороны РФ сообщили об ударе по цехам оборонного предприятия в Харькове

Обстрелы Херсонской и Белгородской областей

Власти Херсонской области из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны киевского режима призвали жителей незамедлительно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра.

На фоне опасений, связанных с возможным разрушением шлюзов и плотины Каховской ГЭС, власти региона уже увеличили объём сброса воды на Каховском водохранилище. Как рассказал глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в эфире «Соловьёв. LIVE», это сделано для того, чтобы снизить объём воды, которая хлынет вниз по течению Днепра в случае негативного развития событий.

Тем временем ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, находящийся менее чем в 10 км от границы с Украиной. По предварительным данным, погибли два человека, ещё около десяти получили ранения различной степени тяжести.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Также в результате обстрела почти 15 тыс. человек были отключены от энергоснабжения. Сообщается, что на устранение последствий и переподключение абонентов уйдёт несколько часов.