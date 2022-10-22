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ВС России уничтожили головные части для ракет «Нептун» в цехах харьковского предприятия

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RT
ВС России высокоточным оружием поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове, там уничтожены головные части для украинских ракет «Нептун», сообщило Минобороны.
ВС России уничтожили головные части для ракет «Нептун» в цехах харьковского предприятия
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии», — заявило оборонное ведомство в новой сводке.

21 октября харьковский мэр Игорь Терехов заявил о серии взрывов в городе, в том числе на одном из городских предприятий.

Также в начале октября высокоточным оружием были поражены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Хмельницкой области и производственные цеха по ремонту авиатехники на заводе «Мотор Сич» в Запорожье.

В конце сентября ВКС России нанесли удар по цехам сборки оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» для украинских военных.

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