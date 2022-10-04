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ВС России поразили ракетными ударами цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

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Вооружённые силы России поразили ракетными ударами производственные цеха по ремонту авиатехники на заводе «Мотор Сич» в Запорожье.

Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Запорожья поражён склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ. 

«Уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолёта Ми-24», — заявил Конашенков.

В конце сентября сообщалось, что ВКС России нанесли высокоточный удар в районе Харькова, в результате чего поражены цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других бронированных машин.

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