ВС России поразили ракетными ударами цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе Запорожья поражён склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.
«Уничтожено более 15 тонн боеприпасов, в том числе снарядов к американской реактивной системе залпового огня HIMARS, а также два украинских боевых вертолёта Ми-24», — заявил Конашенков.
В конце сентября сообщалось, что ВКС России нанесли высокоточный удар в районе Харькова, в результате чего поражены цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других бронированных машин.