ВКС России уничтожили в Днепропетровске цеха по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У» для ВСУ

ВКС России нанесли в Днепропетровске удар по цехам сборки оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» для украинских военных.

Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что удар нанесён по территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли высокоточный удар в районе Харькова, в результате чего поражены цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других бронированных машин.

28 сентября армия России нанесла высокоточный удар по пункту ремонта техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект», в результате чего уничтожено десять орудий полевой артиллерии. Среди них — две американские гаубицы M777.