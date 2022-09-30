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ВКС России уничтожили в Днепропетровске цеха по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У» для ВСУ

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ВКС России нанесли в Днепропетровске удар по цехам сборки оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» для украинских военных.
ВКС России уничтожили в Днепропетровске цеха по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У» для ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что удар нанесён по территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод».

Ранее стало известно, что ВКС России нанесли высокоточный удар в районе Харькова, в результате чего поражены цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других бронированных машин.

28 сентября армия России нанесла высокоточный удар по пункту ремонта техники на территории запорожского завода «ЭнергоМехКомплект», в результате чего уничтожено десять орудий полевой артиллерии. Среди них — две американские гаубицы M777.

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