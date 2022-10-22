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На Каховском водохранилище увеличен объём сброса воды

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Объём сброса воды увеличен на Каховском водохранилище, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.
На Каховском водохранилище увеличен объём сброса воды
  • © AP Photo

«Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которое хлынет вниз по течению, было бы меньше», — приводит РИА Новости слова Леонтьева в эфире «Соловьёв. LIVE».

По его словам, уровень воды ниже по течению возрос, на данный момент происходит предварительный сброс воды.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС.

Командующий войсками в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.

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