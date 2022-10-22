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В Новой Каховке заявили, что водоснабжение Крыма может нарушиться в случае разрушения ГЭС

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Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что водоснабжение Крыма может нарушиться в случае разрушения плотины Каховской ГЭС.
В Новой Каховке заявили, что водоснабжение Крыма может нарушиться в случае разрушения ГЭС
  • © AP Photo

«Та вода, которая поставляется в Крым, а это с февраля уже почти 400 млн кубометров, чуть менее 2 млн кубометров в сутки, — такая возможность будет нарушена», — сказал Леонтьев в эфире «Соловьёв Live», отвечая на вопрос о возможных последствиях разрушения Каховской ГЭС. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС.

Командующий войсками в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.

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