В Новой Каховке заявили, что водоснабжение Крыма может нарушиться в случае разрушения ГЭС

Глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что водоснабжение Крыма может нарушиться в случае разрушения плотины Каховской ГЭС.

«Та вода, которая поставляется в Крым, а это с февраля уже почти 400 млн кубометров, чуть менее 2 млн кубометров в сутки, — такая возможность будет нарушена», — сказал Леонтьев в эфире «Соловьёв Live», отвечая на вопрос о возможных последствиях разрушения Каховской ГЭС. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС.

Командующий войсками в районе проведения СВО Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.