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Сальдо: украинские войска продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС.
Сальдо: украинские войска продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Каховская ГЭС и её шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что в случае разрушения шлюзов «вода поднимется, по расчётам специалистов, где-то на один — максимум полтора метра».

Ранее командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военные располагают данными о подготовке украинскими военными массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, который может привести к большим жертвам среди мирного населения.

18 октября лава администрации Новой Каховки Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС из HIMARS.

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