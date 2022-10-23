«Пользуются индульгенцией на преступные деяния»: в России призвали ООН не допустить провокаций ВСУ на Каховской ГЭС

Россия обратилась к руководству ООН с призывом не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, украинские военные, пользуясь западной индульгенцией на любые свои действия, наносят по станции ракетные удары. Своей целью они ставят разрушение объекта, которое повлечёт затопление прилежащих территорий и гибель мирных жителей, подчеркнул дипломат. В Киеве же пытаются представить ситуацию так, будто подрывом ГЭС угрожает Россия. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что РФ якобы заминировала станцию и может её подорвать. Эксперты считают, что Киев выбрал очередной объект для провокаций, инциденты на котором он намерен использовать для очернения России.

Россия призывает руководство ООН предотвратить разрушение дамбы Каховской гидроэлектростанции из-за действий киевского режима, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя. По его словам, соответствующее письмо было распространено среди членов Совбеза.

«ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области. В сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство — американские HIMARS, причём украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу с тем, чтобы «пробить» её и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечёт затопление прилежащих территорий. При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений», — сказал дипломат.

Небензя подчеркнул, что Россия постоянно информирует руководство ООН об инцидентах, подобных обстрелам Вооружёнными силами Украины Каховской ГЭС, Запорожской АЭС и других объектов критической инфраструктуры. «Однако никакой внятной реакции от него до сих пор так и не услышали», — заметил он.

Российский постпред обратил внимание на то, что киевский режим, пользуясь западной «индульгенцией на любые преступные деяния», продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. И на Западе продолжают игнорировать как эти преступления, так и многочисленные свидетельства расправ над мирными людьми.

«Ваше молчание — лучшее подтверждение того, что, несмотря на все лицемерные заявления, никого на Западе не волнует судьба гражданского населения Украины. Вы предпочитаете покрывать этот преступный режим… помогать ему совершать провокации и продвигать ложь о России и действиях российский войск», — констатировал дипломат.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя

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© Michael M. Santiago

Угроза катастрофы

Стоит отметить, что руководство Каховской ГЭС ещё в августе предупреждало о возможных катастрофических последствиях в случае критического повреждения электростанции.

«Проблемы с плотиной Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС, это может привести к развитию ядерной катастрофы», — заявил 13 августа журналистам замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.

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На этой неделе, 18 октября, командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что у российской стороны есть сведения о планах Киева нанести массированный удар по плотине ГЭС.

«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещённых методов войны в районе города Херсон, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесении массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения», — отметил он.

В тот же день власти Херсонской области объявили о решении переместить население ряда муниципалитетов на левый берег Днепра. Как пояснил на следующий день врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире «Соловьёв. LIVE», если ВСУ разрушат шлюзы Каховской ГЭС, вода пойдёт к Херсону. Поднятие её уровня прогнозируется на один метр, однако подтопление может спровоцировать «угрозу стойкости домов», отметил он.

По словам главы региона, чтобы минимизировать возможный ущерб от повреждения шлюзов ГЭС, также было решено направить воду из Каховского водохранилища в Северо-Крымский и Каховский каналы для уменьшения её сброса в Днепр.

Между тем в руководстве Запорожской области выразили предположение, что киевские власти готовят теракт на Каховской ГЭС.

«С их стороны уже включился механизм пиара и вбросов на уровне международных площадок… Они готовятся к этому теракту, но готовятся не сами по себе, а однозначно по команде англосаксов», — заявил 21 октября в эфире «Соловьёв. LIVE» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, подрыв дамбы может быть использован украинскими войсками, чтобы отвлечь внимание российской стороны на ликвидацию последствий и предпринять попытку наступления.

Российский военный патрулирует территорию Каховской ГЭС

AP

Лживая «правда»

Между тем украинские власти уже пытаются переложить ответственность за возможное разрушение Каховской ГЭС на Россию. В частности, Киев раскручивает тезис о том, что РФ якобы заминировала станцию и угрожает её подрывом. С таким утверждением 20 октября в ходе выступления перед Европейским советом выступил президент Украины Владимир Зеленский.

«По нашей информации, Россия уже подготовила всё, чтобы совершить этот теракт. Украинские работники были выброшены с Каховской станции — там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию… Россия делает это, чтобы устроить очередную операцию под фальшивым флагом — осуществить теракт и обвинить в этом Украину. Но мы с вами знаем, в чём правда», — заявил он.

Он также описал катастрофические последствия предполагаемого подрыва. По словам Зеленского, в случае разрушения дамбы Каховской ГЭС более 80 населённых пунктов окажутся в зоне быстрого затопления, без воды для охлаждения останется Запорожская АЭС и будет разрушена работа канала для поставки воды в Крым, что якобы продемонстрирует «настоящее отношение» России к полуострову.

При этом украинский президент «забыл» о том факте, что киевские власти в 2014 году устроили региону водную блокаду, перекрыв шлюзы Северо-Крымского канала. По нему на полуостров поступала вода из Днепра, обеспечивая до 85% потребностей Крыма в пресной воде. Вплоть до конца февраля 2022 года канал был заблокирован. Подача воды по нему возобновилась только после того, как Херсон перешёл под контроль российских войск.

В связи с приписываемыми России намерениями Зеленский призвал международное сообщество направить на ГЭС наблюдательную миссию, вернуть туда украинский персонал и предпринять усилия по «разминированию» объекта.

21 октября, выступая на заседании правительства, с аналогичным призывом к ООН, Евросоюзу и международным организациям обратился премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Президент Украины Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Подготовка к провокации

По мнению экспертов, ситуация вокруг Каховской ГЭС сегодня раздувается украинскими властями намеренно, чтобы в очередной раз очернить Россию и убедить западных партнёров в необходимости оказывать Киеву дальнейшую финансовую и военную помощь. Как заметил в беседе с RT политолог Александр Асафов, Киев явно имеет цель осуществить провокации на станции, ответственность за которые там намерены возложить на РФ.

По словам эксперта, для Украины главное — вызвать широкий резонанс, в подготовке которого киевский режим идёт «по американскому стандарту информационных операций»: прежде чем что-то сделать, обвиняет в этом своего противника, в данном случае Россию.

«Мы видели это на протяжении восьми лет в Донбассе, в ситуации с обстрелами ЗАЭС и даже в кампании вокруг подрывов «Северных потоков». Все эти абсурдные версии никого из западного истеблишмента не смущают и призваны формировать нужную картинку перед своим обывателем», — пояснил Асафов.

Вместе с тем, подчеркнул аналитик, подобные информационные акции готовятся в тесном сотрудничестве с кураторами из Вашингтона и Лондона, о чём говорит однотипность всех предпринятых ранее кампаний по дискредитации России.

Как пояснил эксперт, речь идёт о схеме представления международной общественности атак на роддом и драмтеатр в Мариуполе, смертей в Буче, массовых захоронений в Изюме и прочих «преступлений», в которых сразу, без проведения должных расследований, обвиняется Россия. И хотя приведённые «факты» затем оказываются фейками, информационный фон вокруг РФ уже создан, и никого на Западе не интересует правда, подчеркнул политолог.

Украинские военные

AP

© Evgeniy Maloletka

Стоит добавить, что, выступая 21 октября на заседании Совбеза ООН, Василий Небензя также отметил, что российская сторона потребовала, но так и не получила списки жертв провокации в Буче. По его словам, это лишний раз подтверждает, что киевским властям нечего предъявить в подтверждение своих обвинений и домыслов.

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В том, что Киев готовит провокации на Каховской ГЭС, пытаясь отвести от себя подозрения, не сомневается и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Если они начали информационную кампанию, значит они готовятся к подрыву станции. Ведь её разрушение отвечает интересам именно Киева, так как оно будет чревато большими проблемами для ныне российских территорий. Зачем России топить свои города и ухудшать жизнь Крыму, в который она столько вложила?» — пояснил собеседник RT.

Крутаков подчеркнул, что всё это в очередной раз демонстрирует приверженность киевской власти террористическим методам достижения своих целей.

«В попытке выставить Россию вселенским злом, удержать внимание западных союзников и поступающие от них финансовые транши Зеленский готов жертвовать мирным населением тех регионов, которые ещё недавно были украинскими, но уже никогда не будут под его контролем. И поощряют его в этом руководители из-за океана. Ведь там не заинтересованы в благополучии украинских или российских граждан. Главное — достичь своих геополитических целей и лишить Россию влияния на внешнеполитической арене», — подытожил эксперт.