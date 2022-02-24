Действия армии России позволили разблокировать подачу воды в Крым

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В ходе спецоперации на Украине армия России обеспечила выход российских войск к Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
Действия армии России позволили разблокировать подачу воды в Крым
  • РИА Новости

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму пресной воды из Днепра.

После возведения дамбы в Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу прекратилась.

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