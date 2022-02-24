Глава Крыма Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму пресной воды из Днепра.
Глава Крыма Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Аксёнова, «похоже, опреснительные установки не понадобятся» в Крыму.

«Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды», — заявил он.

В ноябре глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что отказ Украины возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу является цинизмом.

После возведения дамбы в Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу прекратилась.

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