Глава Крыма Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Аксёнова, «похоже, опреснительные установки не понадобятся» в Крыму.
«Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды», — заявил он.
В ноябре глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что отказ Украины возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу является цинизмом.
После возведения дамбы в Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу прекратилась.