Глава Крыма Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму воды из Днепра

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил готовить Северо-Крымский канал к приёму пресной воды из Днепра.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Аксёнова, «похоже, опреснительные установки не понадобятся» в Крыму.

«Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приёму воды», — заявил он.

В ноябре глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что отказ Украины возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу является цинизмом.

После возведения дамбы в Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по Северо-Крымскому каналу прекратилась.