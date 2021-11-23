В Крыму назвали цинизмом отказ Киева возобновить подачу воды
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- РИА Новости
«Как ни скрипят зубами наши соседи, подкрепляя свои «переживания» о крымчанах блокадами и циничными заявлениями, всё это делает нас только сильнее», — цитирует РИА Новости Трофимова.
По его словам, в то же время последствия водной блокады весьма масштабные и тяжёлые.
Он добавил, что подобные акции являются преступлением против человечества.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом» заявила, что исключает возможность возобновления подачи воды в Крым.