В Крыму назвали цинизмом отказ Киева возобновить подачу воды

Глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов заявил, что отказ Украины возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу является цинизмом.

«Как ни скрипят зубами наши соседи, подкрепляя свои «переживания» о крымчанах блокадами и циничными заявлениями, всё это делает нас только сильнее», — цитирует РИА Новости Трофимова.

По его словам, в то же время последствия водной блокады весьма масштабные и тяжёлые.

Он добавил, что подобные акции являются преступлением против человечества.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом» заявила, что исключает возможность возобновления подачи воды в Крым.