Вице-премьер Украины исключила возможность подачи воды в Крым

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Вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом» заявила, что исключает возможность возобновления подачи воды в Крым.
Вице-премьер Украины исключила возможность подачи воды в Крым
  • © Ірина Верещук
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«Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно… Ни в каком случае не идёт речь о подаче воды… Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать», — приводит РИА Новости её слова.

В сентябре в Крыму заявили о стабилизации ситуации с подачей питьевой воды.

В начале ноября председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что острой проблемы с водоснабжением Крыма на сегодняшний день нет.

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