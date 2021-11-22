Вице-премьер Украины исключила возможность подачи воды в Крым

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в эфире телеканала «Дом» заявила, что исключает возможность возобновления подачи воды в Крым.

«Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно… Ни в каком случае не идёт речь о подаче воды… Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать», — приводит РИА Новости её слова.

В сентябре в Крыму заявили о стабилизации ситуации с подачей питьевой воды.

В начале ноября председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил, что острой проблемы с водоснабжением Крыма на сегодняшний день нет.