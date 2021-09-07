В Крыму заявили о стабилизации ситуации с подачей питьевой воды

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Ситуация с подачей питьевой воды в частном секторе Крыма стабилизировалась, заявил глава министерства курортов и туризма республики Вадим Волченко.
В Крыму заявили о стабилизации ситуации с подачей питьевой воды
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Он напомнил, что в 2021 году санаторно-курортные организации должны были обеспечить трёхдневный запас воды для собственных нужд.

«Это требование они выполнили в полной мере, поэтому на объектах размещения всех ценовых сегментов вопрос остро не стоял. В курортных районах действительно были периоды подачи воды по расписанию, но с этим столкнулись туристы, выбравшие частный сектор. На сегодняшний день ситуация стабильная», — сказал Волченко в интервью «Известиям».

По словам главы ведомства, на данный момент водохранилища заполнены на достаточном уровне, однако власти как на региональном, так и на федеральном уровне разрабатывают проекты решения по развитию водной инфраструктуры.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России в августе возбудили уголовное дело об экоциде из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

Позже рабочая группа передала в работу СК материалы по 12 лицам, причастным к блокадам Крыма.

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