В Крыму заявили об отсутствии острой проблемы с водоснабжением
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«Работа продолжается. Нельзя сказать, что кризис преодолён, но у нас нет графиков подачи воды во всех муниципальных образованиях. Проблемы сегодня такой нет, остро она не стоит», — приводит РИА Новости его слова.
Гоцанюк отметил, что нынешних запасов в наливных водохранилищах хватит, чтобы подавать воду без графиков в течение года.
В сентябре в Крыму заявили о стабилизации ситуации с подачей питьевой воды.