В Крыму заявили об отсутствии острой проблемы с водоснабжением

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Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет» заявил, что острой проблемы с водоснабжением Крыма на сегодняшний день нет.
В Крыму заявили об отсутствии острой проблемы с водоснабжением
  • globallookpress.com
  • © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

«Работа продолжается. Нельзя сказать, что кризис преодолён, но у нас нет графиков подачи воды во всех муниципальных образованиях. Проблемы сегодня такой нет, остро она не стоит», — приводит РИА Новости его слова.

Гоцанюк отметил, что нынешних запасов в наливных водохранилищах хватит, чтобы подавать воду без графиков в течение года.

В сентябре в Крыму заявили о стабилизации ситуации с подачей питьевой воды.

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