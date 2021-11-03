В Крыму заявили об отсутствии острой проблемы с водоснабжением

Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет» заявил, что острой проблемы с водоснабжением Крыма на сегодняшний день нет.

«Работа продолжается. Нельзя сказать, что кризис преодолён, но у нас нет графиков подачи воды во всех муниципальных образованиях. Проблемы сегодня такой нет, остро она не стоит», — приводит РИА Новости его слова.

Гоцанюк отметил, что нынешних запасов в наливных водохранилищах хватит, чтобы подавать воду без графиков в течение года.

В сентябре в Крыму заявили о стабилизации ситуации с подачей питьевой воды.