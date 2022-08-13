Руководство Каховской ГЭС: обстрелы ВСУ станции могут привести к катастрофе на Запорожской АЭС

Замдиректора гидроэлектростанции по реконструкции Арсений Зеленский не исключил, что обстрелы Каховской ГЭС со стороны украинских военных могут привести катастрофе на Запорожской АЭС.

«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС», — цитирует его ТАСС.

По словам Зеленского, обстрелы Каховской гидроэлектростанции могут создать угрозу атомной катастрофы на ЗАЭС.

Кроме того, он заявил, что на полное восстановление станции, подвергшейся обстрелам со стороны украинских войск, потребуются 1,5 года, учитывая ремонт гидроагрегата.

12 августа замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС, есть некритичные попадания.