Бесполезное сотрудничество: как в ОБСЕ игнорируют преступления киевского режима

Руководство ОБСЕ предпочитает игнорировать преступления украинских формирований и спецслужб, которые устраивают теракты и массовые убийства мирного населения, заявил зампостпреда РФ при организации Максим Буякевич. По его словам, противозаконные действия украинской стороны не встречают никакого осуждения в ОБСЕ, что демонтирует её как площадку для диалога и дипломатии. При этом, как отмечают эксперты, на Западе быстро распространяются якобы свидетельства совершённых российскими военными «преступлений», которые на самом деле являются фальсификациями Киева. Всё это демонстрирует незаинтересованность западных стран в объективной оценке событий на Украине, констатируют аналитики.

Руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предпочитает не реагировать на предъявляемые ему факты преступлений украинских спецслужб и вооружённых формирований. Такое мнение в ходе специального заседания постоянного совета организации высказал заместитель постпреда РФ Максим Буякевич.

«Констатируем: террористические акты, спланированные, совершённые и готовившиеся к совершению украинскими спецслужбами, а также массовые убийства мирного населения на занимаемых украинскими формированиями территориях не встретили ни единого слова осуждения в руководстве ОБСЕ. Напротив, по сути, выражена публичная поддержка преступным деяниям киевского режима», — сказал он.

Дипломат привёл в пример целый ряд противоправных действий украинской стороны, напомнив об обстрелах жилых кварталов, о казнях в Купянске, об убийствах оппозиционных политиков и охоте на «потенциальных коллаборантов».

«Налицо элементы организованного истребления местного населения из числа тех, кого подозревают в нелояльности киевскому режиму. Прямой вопрос: где реакция руководства ОБСЕ и её профильных институтов?» — задался вопросом Буякевич.

Он подчеркнул, что со стороны ОБСЕ не находит осуждения и распространяемый украинскими официальными лицами тезис о том, что для достижения политических целей «необходимо убить как можно больше русских». По его словам, такие действия ведут к демонтажу ОБСЕ, которая на протяжении десятилетий служила «площадкой для диалога, поиска компромиссов и дипломатии».

Штаб-квартира ОБСЕ в Вене

Gettyimages.ru

© Omar Marques / SOPA Images/LightRocket

Ранее на замалчивание ОБСЕ преступлений киевского режима указывал постпред РФ при этой организации Александр Лукашевич. По его словам, игнорирование жертв украинских военных «уже не является досадным ситуативным упущением со стороны руководства ОБСЕ» и приобрело системный характер.

«Всё это только поощряет киевский режим к совершению новых зверств», — заявил он.

Расследование по источникам

Минувшей весной ОБСЕ предпринимала попытку оценить происходящее на Украине. Группа из трёх экспертов в апреле представила доклад о событиях на территории этой страны, а также Луганской и Донецкой народных республик. При этом, как уточнили в организации, эксперты были отобраны украинской стороной. Они должны были установить и собрать факты о возможных случаях военных преступлений, чтобы в дальнейшем передать их национальным и международным судам.

Однако, как заметил 14 апреля член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский, эксперты ОБСЕ не посещали места событий и делали заключения на основе информации СМИ.

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«Они лично никогда не выезжали ни в Волноваху, ни в Мариуполь и своё заключение делали на лживой информации украинских СМИ», — написал он в своём Telegram-канале.

В результате доклад изобиловал недостоверными «фактами», которые так и не получили впоследствии подтверждения или вовсе были опровергнуты. В частности, эксперты ОБСЕ включили в свой отчёт ситуацию с роддомом в Мариуполе, который якобы подвергся российскому авиаудару. И это при том, что ранее одна из очевидцев, Марианна Вышемирская, чью фотографию с места происшествия растиражировали западные СМИ, опровергла этот факт.

Ещё одним «преступлением» российской стороны была названа атака на мариупольский драматический театр. Якобы по нему 16 марта был нанесён удар ВКС. Однако Минобороны РФ в тот же день заявило, что никаких задач, «связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла». Позднее, в июле, в МВД ЛНР сообщили, что экспертизы и следственные мероприятия показали, что взрыв был произведён изнутри здания.

Российским силам эксперты ОБСЕ приписали и убийство мирных жителей в Буче, о котором Киев сообщил в начале апреля. При этом были полностью проигнорированы заявления Москвы, назвавшей ситуацию сфальсифицированной. В частности, в оборонном ведомстве РФ обратили внимание на то, что российские военные покинули город ещё 30 марта, тогда как «свидетельства преступлений» появились лишь на четвёртый день с приездом в город сотрудников СБУ и украинского телевидения.

«Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», — заявили в ведомстве 3 апреля.

Драмтеатр в Мариуполе

РИА Новости

© Павел Лисицын

Громкие требования

Несмотря на то что обвинения со стороны Украины и представляемые ей «факты» преступлений, которые якобы совершены российскими ВС, не выдерживают критики, западные страны поддерживают киевский режим в его претензиях к Москве, констатируют аналитики. На то, чтобы «уличить» Россию в противоправных действиях в ходе специальной военной операции, бросаются значительные силы. Так, расследованием «агрессии РФ» занимается созданная Украиной, Польшей и Литвой следственная группа, поддержку которой оказывает Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции.

Собственные расследования, как утверждает Киев, инициировали также Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция. Одновременно с ними соответствующие мероприятия проводит Международный уголовный суд (МУС), юрисдикция которого, впрочем, на Россию не распространяется.

Помощь в сборе данных против РФ активно оказывают и США, что 18 сентября подтвердила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова в интервью телеканалу ABC.

При этом конечной целью в Киеве видят создание международного трибунала для России по аналогии с Нюрнбергским механизмом. Эту идею поддерживают и в Европе. Так, в пользу учреждения такого института высказался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

При этом какую-либо критику в свой адрес или объективную оценку действий украинских военных в Киеве отвергают. В частности, власти бурно отреагировали на доклад организации Amnesty International от 4 августа, в котором были собраны факты нарушений ВСУ международного гуманитарного права в ходе конфликта. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал отчёт «созданием фальшивой реальности», а советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в своём Twitter обвинил правозащитников в отстаивании интересов Москвы.

Между тем в России объективность западных расследований ставят под сомнение. Так, глава МИД Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН по Украине 22 сентября напомнил, что МУС в своё время проигнорировал более 3 тыс. обращений о преступлениях против жителей Донбасса.

«Никакого доверия к этому органу у нас не осталось... Больше не рассчитываем на справедливость со стороны этого и ряда других международных институтов. Время ожидания закончилось», — подчеркнул министр.

В этой связи Россия ведёт собственное расследование событий на Украине в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей ВСУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Избирательный подход

Как отметил в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, преднамеренное игнорирование европейскими организациями фактов преступлений украинских военных демонстрирует истинное отношение Запада к конфликту. Это говорит об отсутствии заинтересованности в объективной оценке происходящего, считает он.

«На Западе, несмотря на всю их якобы приверженность высоким идеалам и ценностям, очень избирательно подходят к тому, где следить за их соблюдением, а где нет. К тому же представители европейских и американских элит сами причастны ко всем тем преступлениям, которые сегодня совершает Киев. Ведь они находятся в состоянии прокси-войны, и всё, что творится в республике, происходит с их ведома и согласия», — уверен Шаповалов.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог Андрей Суздальцев. В разговоре с RT он отметил, что критика Киева противоречит интересам Запада, поскольку это ставит под вопрос смысл поддержки режима, который пятнает себя преступлениями.

«Поэтому там активно раскручивают тезис, что Украина — это форпост западного мира и защитница его ценностей, которые не могут быть поставлены под сомнение. А то, что там в реальности совершают украинские формирования, — ненужная правда, которая замалчивается. Ведь в распоряжении Запада мощная медиамашина, способная представить картину происходящего в нужном свете», — рассказал аналитик.

В этой связи целесообразность таких институтов, как ОБСЕ, в нынешних условиях довольно сомнительна, считает Владимир Шаповалов.

«Эта организация утратила всякий смысл, поскольку создавалась в период холодной войны как площадка для диалога и поиска компромисса между коллективным Западом и Советским Союзом. Сейчас она уже не работает в этом качестве, не способствует установлению безопасности равной и неделимой для всех в регионе, включая Россию», — подчеркнул он.

Однако Запад продолжает использовать ОБСЕ в качестве ширмы для создания образа консолидированного сообщества, озабоченного нынешними вызовами и угрозами, отметил эксперт. К тому же западные страны уже избрали курс в отношениях с Россией и очень стараются «не проиграть» ей, требуя организовать для Москвы всевозможные трибуналы, говорит Шаповалов.