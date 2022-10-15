Средства на милитаризацию: как на Украине намерены пересмотреть бюджет страны

Правительство Украины предложило пересмотреть бюджет страны, чтобы увеличить военные расходы на $10,5 млрд. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение Верховной рады, сообщил депутат Ярослав Железняк. При этом в Киеве признают, что финансовое положение страны напрямую зависит от внешних вливаний. Эксперты считают, что власти, выступая с предложением об увеличении военных расходов, согласуют этот вопрос с иностранными партнёрами, которые заинтересованы в использовании Украины в качестве инструмента в борьбе с Россией.

Правительство Украины выступило с предложением о пересмотре бюджета страны на 2022 год, чтобы увеличить расходы на военные нужды на 387 млрд гривен ($10,5 млрд). Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, сославшись на внесённый в парламент законопроект.

«Правительство предлагает увеличить военные расходы в этом году на 387 млрд гривен. Источник покрытия, как всегда, внутренние заимствования, в том числе «печать» (денег. — RT)», — написал нардеп.

Согласно законопроекту, большую часть дополнительных расходов предполагается направить Минобороны — 365,2 млрд гривен ($9,9 млрд). Остальные средства будут распределены между Министерством внутренних дел — 12,9 млрд гривен ($350 млн), Службой безопасности Украины — 3,7 млрд гривен ($100 млн), Главным управлением разведки Минобороны — 3,2 млрд гривен ($87 млн), Госспецсвязью — 1,3 млрд гривен ($35 млн) и Службой внешней разведки — 45 млн гривен ($1,2 млн). Ещё 595 млн гривен ($16 млн) предполагается выделить управлению госохраны.

Ещё в начале июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью газете «Левый берег» сообщил о значительном росте военных расходов страны. По его словам, если раньше на содержание армии тратилось около 156 млрд гривен в год ($4,2 млрд), то теперь около 130 млрд ($3,5 млрд) уходит на военные нужды ежемесячно.

Увеличение военных расходов украинские власти планируют и на 2023 год — согласно проекту бюджета страны они составят 1,136 трлн гривен ($30,75 млрд).

© Министерство обороны Украины

При этом глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан, выступая 7 октября на презентации результатов экспертизы проекта бюджета на 2023 год, предупредил, что из-за повышенных издержек, связанных с боевыми действиями, и крупных заимствований на их финансирование госдолг страны в будущем году увеличится вдвое.

«Что касается госдолга, то он удвоится по сравнению с имеющимся на 31 августа текущего года до 6,4 трлн гривен», — сообщил Пацкан в соцсетях.

Финансовые вливания

Между тем в руководстве Украины признают, что финансовое положение Украины напрямую зависит от внешних вливаний. Так, на конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES), которая проходила в Киеве 11 сентября, Денис Шмыгаль заявил, что Украина до сих пор не вошла в спираль гиперинфляции только благодаря помощи союзников, чей вклад в бюджет страны, по его словам, составляет 40%.

В свою очередь, министр финансов Украины Сергей Марченко на конференции в Мюнхене 12 сентября сообщил, что помощь западных стран Украине с февраля этого года составила почти $18 млрд. При этом он посетовал, что ежемесячный дефицит в размере $5 млрд так и не был полностью профинансирован иностранными партнёрами.

Также по теме Переворачивая реальность: как на Украине добиваются предоставления стране членства в ЕС Для Евросоюза будет честью принять Украину в свои ряды, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Европа не сможет завершить...

Позднее, 14 сентября, Шмыгаль в своём Telegram-канале написал, что украинское руководство планирует покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счёт финансовой помощи Международного валютного фонда (МВФ), США и Евросоюза.

О том, что Киев надеется получить от западных партнёров очередную финансовую помощь, заявил 12 октября во время онлайн-выступления на конференции Всемирного банка и МВФ и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, стране нужны $38 млрд в следующем году для покрытия дефицита государственного бюджета и осуществления социальных выплат. Еще $17 млрд необходимы Киеву для восстановления критически важной инфраструктуры.

Помимо этого, Зеленский указал на необходимость получения целевых кредитов на общую сумму $7 млрд для восстановления электроэнергетической инфраструктуры, расширения экспорта в Европу, а также для закупок газа и угля на следующий отопительный сезон.

«Возможно, не придётся использовать эти лимиты, но они должны быть, чтобы гарантировать стабильность», — заявил Зеленский.

Стоит отметить, что в августе украинский президент жаловался, что финансовая помощь, обещанная европейскими союзниками, в последнее время предоставляется с бюрократическими проволочками. Ещё в июне ЕС обещал Киеву финансовое содействие в размере €9 млрд в рамках макрофинансовой помощи, однако из этой суммы к началу августа был перечислен только €1 млрд. Затем финансовые поступления и вовсе прекратились. В Еврокомиссии ситуацию объяснили нехваткой средств в бюджете для создания подушки безопасности, необходимой для дальнейшего выделения средств.

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

globallookpress.com

© Xinhua/Zheng Huansong

14 октября агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что возобновление передачи средств должно произойти в течение следующих нескольких дней. По словам собеседника издания, Украине перечислят €5 млрд из обещанной ранее суммы тремя траншами: в октябре — €2 млрд, во второй половине ноября — ещё €2,5 млрд и €500 млн — в декабре.

При этом, как признался в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, средств, предоставленных США и ЕС, стране хватит только до конца года.

«После этого, нам нужно будет заходить в программу МВФ... При нынешнем балансе нам нужно в районе 5 млрд в месяц», — заявил министр, не уточнив валюту.

Под внешним управлением

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, наращивание военных расходов, о котором говорят украинские власти, скорее всего, санкционировано их внешними кураторами в лице США.

«Если оценивать бюджет Украины, то его значительную часть составляет внешнее финансирование. В этой связи, думаю, те, кто предоставляет Киеву деньги, определяют и то, на что они пойдут. А идут они, как мы видим, на милитаризацию республики. Ведь США вместе с НАТО заинтересованы в поддержании боеспособности Украины и в том, чтобы она продолжала военное противостояние России», — пояснил собеседник RT.

Gettyimages.ru

© KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY

По его словам, показателен и тот факт, что голосование по украинскому бюджету на 2023 год было перенесено из-за продолжающихся консультаций Киева с иностранными партнёрами.

«В этой связи нужно быть очень наивным, чтобы считать, что киевские власти что-то решают самостоятельно. Их профиль — лоббизм и пропаганда. Руководство Украины просто проштамповывает те решения, которые уже были приняты за него», — считает аналитик.

Его точку зрения разделяет эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Также по теме Кредиты на кредиты: как на Украине просят у Запада финансовую помощь в несколько миллиардов долларов Финансовое состояние Украины настолько плохо, что сегодня перед ней стоит вопрос о выживании, заявил глава Минфина страны Сергей...

В разговоре с RT политолог подчеркнул, что бюджет Украины пишется за её пределами и расходуется на те статьи, которые интересны Западу.

«Украина полностью утратила свою самостоятельность. Иногда у неё возникает эдакий «ситуационный суверенитет», когда внешние силы, курирующие её, входят в противоречие друг с другом. Тогда у Киева появляется возможность играть на этих противоречиях. Но в целом он полностью зависит от Запада и даже не несёт ответственности за социально-экономическое и военное выживание страны, потому что в основном это взяли на себя западные страны», — сказал Неменский.

В связи с этим предложение кабмина республики расширить расходы на оборону представляется спущенным «сверху», считает аналитик.

«Ведь Западу важно, чтобы Украина продержалась в борьбе против России как можно дольше, чтобы ослабить РФ как геополитического конкурента. Они считают, что это поможет США вернуть однополярный мир и позволит западному военно-промышленному комплексу заработать и расшириться», — резюмировал Неменский.